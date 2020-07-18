Популярна виконавиця Анна Седокова блиснула неймовірними вигинами під час відпочинку з коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Седокова спершу лежить на кушетці, демонструючи апетитний і засмаглий «горішок» в крихітному купальнику. А на іншій фотографії дивиться в камеру, показуючи значні обсяги. Голову співачки прикриває кепка.

Уточнимо, що на інших кадрах Седокова позує все в тому ж купальнику, але вже поруч з коханим.

Попри всю красу, шанувальники Седокової не могли висловитися. Кадри знаменитість вирішила викинути у себе в Сторіс.

До цього ми повідомляли, що популярна співачка українського походження Ганна Седокова блиснула бездоганною фігурою на відпочинку.

Так, співачка позує на лежаку під час відпочинку на морі, грайливо заглядаючи в камеру. Поверх особи знаменитість наклала фільтр у вигляді метеликів.

Уточнимо, що купальник Сєдокової максимально підкреслює розкішні форми виконавиці. Самі кадри вона ніяк не підписала, а її прихильники не змогли що-небудь сказати, адже знімки вона викинула у себе в Сторіс.

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки: "Чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулась і показала насолоду.