Популярная исполнительница украинского происхождения Анна Седокова сверкнула безупречной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, певица позирует на лежаке во время отдыха на море, игриво заглядывая в камеру. Поверх лица знаменитость наложила фильтр в виде бабочек.

Уточним, что купальник Седоковой максимально подчеркивает роскошные формы исполнительницы. Сами кадры она никак не подписала, а ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь снимки она выбросила у себя в Сторис.

До этого мы писали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова показала фигуру в золотистом платье на тонких бретельках

В этот раз Анна показала фигуру в блестящем наряде, которым сверкнула в разделе Стори в социальной сети Инстаграм. Певица решила поделиться важной информацией с фанатами, а также рассказать о своих идеальных украшениях.

Так, Анна похвасталась формами в платье из блесток золотистого цвета на тонких бретельках, а также подчеркнула свой образ массивными сережками золотистого оттенка в форме цветков.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.