Популярная исполнительница Анна Седокова сверкнула невероятными изгибами во время отдыха с возлюбленным
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Седокова сперва лежит на кушетке, демонстрируя аппетитный и загорелый «орешек» в крохотном купальнике. А на другой фотографии смотрит в камеру, показывая внушительные объемы. Голову певицы прикрывает кепка.
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Уточним, что на остальных кадрах Седокова позирует все в том же купальнике, но уже рядом с возлюбленным.
Несмотря на всю красоту, поклонники Седоковой не могли высказаться. Кадры знаменитость решила выбросить у себя в Сторис.
До этого мы сообщали, что популярная исполнительница украинского происхождения Анна Седокова сверкнула безупречной фигурой на отдыхе.
Так, певица позирует на лежаке во время отдыха на море, игриво заглядывая в камеру. Поверх лица знаменитость наложила фильтр в виде бабочек.
Уточним, что купальник Седоковой максимально подчеркивает роскошные формы исполнительницы. Сами кадры она никак не подписала, а ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь снимки она выбросила у себя в Сторис.
Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.
Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".
Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.