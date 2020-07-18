Популярная исполнительница Анна Седокова сверкнула невероятными изгибами во время отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Седокова сперва лежит на кушетке, демонстрируя аппетитный и загорелый «орешек» в крохотном купальнике. А на другой фотографии смотрит в камеру, показывая внушительные объемы. Голову певицы прикрывает кепка.

Уточним, что на остальных кадрах Седокова позирует все в том же купальнике, но уже рядом с возлюбленным.

Несмотря на всю красоту, поклонники Седоковой не могли высказаться. Кадры знаменитость решила выбросить у себя в Сторис.

До этого мы сообщали, что популярная исполнительница украинского происхождения Анна Седокова сверкнула безупречной фигурой на отдыхе.

Так, певица позирует на лежаке во время отдыха на море, игриво заглядывая в камеру. Поверх лица знаменитость наложила фильтр в виде бабочек.

Уточним, что купальник Седоковой максимально подчеркивает роскошные формы исполнительницы. Сами кадры она никак не подписала, а ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь снимки она выбросила у себя в Сторис.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.