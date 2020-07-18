Красуня перевершила сама себе

Американська модель Ебігейл Речфорд похвалилася значними обсягами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першому знімку Речфорд позує, розстебнувши куртку і виставивши напоказ соковиті «диньки» в крихітній білизні. Доповнювали образ елегантний макіяж і зачіска.

А на іншому знімку Речфорд постала в купальнику, який ледь витримував її значні обсяги. На поясі у знаменитості красується нібито ланцюжок, яка підкреслює її ідеальну талію.

Попри це, шанувальники Речфорд не змогли висловити слова подяки кумиру, адже кадрами Речфорд поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що американська супермодель Ебігейл Речфорд з'явилася у сукні, яку навряд чи щось прикриває.

Красуня нерідко вибирає відверті вбрання, які провокують шанувальників на різні коментарі. В цей раз Ебі з'явилася в чорній мінісукні з відкритою спиною і не тільки.

Блискучий наряд тримався на чорній ланцюжку, яка тягнулася до потилиці. Срібний чокер відмінно доповнив образ.

Видно, що під настільки відвертим вбранням зірка зовсім без білизни. Тонка тканина лягла на пишних грудей, підкресливши всі найінтимніше.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

Як Politeka писала, що соковита Ебі Речфорд захопила нереальними обсягами в крихітному бікіні

Також Politeka писала, що апетитна Ебі Речфорд без одягу поніжилася в шовку, засвітивши найсмачніші місця