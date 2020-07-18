Бразильська супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret блиснула ідеальними вигинами в тісному вбранні тілесного кольору
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує в тісному одязі, демонструючи дивовижні пози й розкішну красу. Модель не соромиться демонструвати свої значні форми, про що говорить те, що відбувається на камеру.
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«Як з моїх снів зійшла», «гаряча до неможливості. Уявити неможливо, де таку красу знайшли», «спіла ягідка! Пощастило ж комусь», «про мій бог, що я тільки що побачив — як можна бути такою гарною», — пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що супермодель Жизель Олівейра, яка стала відомою завдяки участі в показах Victoria's Secret, справила фурор досконалими формами.
Зірка опублікувала фото в рожевому костюмі в Instagram. На знімках красуня з'явилася в короткому светрику з об'ємними рукавами й шортиках.
Модель крутилася перед камерою, щоб зафіксувати найкрасивіші місця свого тіла.
Грайлива красуня розстебнула кофтину і блиснула незвичайною білизною, нагадує швидше залізні півкільця від ліфчика. При цьому невеликі груди була повністю оголені.
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