Українські виконавиці Оля Полякова і Тіна Кароль вирішили помірятися принадами, одягнувшись у вбрання з глибоким декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний фанаккаунт Олі Полякової в Instagram.

«Битва м'ячів! 😂 хто краще?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль та Полякова міряються значними формами, демонструючи їх з найкращих ракурсів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуні», «які ракурси, чудо», «М'ячики й там й там залікові», «Обидві хороші!», «Ну, тут і дурневі зрозуміло, Тіна звичайно», «Оля супер», «Обидві🔥, але у Тіни якось природніше», пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита українська співачка Оля Полякова вразила фігурою в мінісукні під час виступу в компанії гарячих танцюристів.

Напередодні Полякова приєдналася до зірок, які виступали на концерті з нагоди 15-річчя програми «Світське життя». Для виступу співачка вибрала легкий літній образ, який ідеально підходить до такого заходу просто неба.

На ній було коротке біле плаття зі спідницею-сонцем, що віддалено нагадує балетну пачку. Довге волосся Полякова завила в дрібні кучері, а розбавити свій невинний образ зірка вирішила яскраво-червоною помадою.

Нагадаємо, Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова побешкетувала на камеру у палкому вбранні.

Також Politeka писала, що 15-річна дочка Полякової потрясла дорослою фотосесією в крихітному топі: «Це щось особливе».