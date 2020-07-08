Популярная украинская исполнительница Оля Полякова удивила поступком после того, как объявила о марафоне похудения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ребята, наш марафон выходит на финишную прямую! Честно сказать, я не ожидала, что он получится настолько волшебным и действенным. Все девчонки преображаются буквально на глазах - и внешне, и внутренне
В частности, утверждает Полякова, ей удалось достичь достаточно высоких целей.
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«За 2,5 недели нам удалось достичь поставленных целей и получить много классных результатов 😉 Убрали от 4 до 8 см в талии, сбросили до 6 кг, ушла отечность, появились дополнительные силы и прекрасное настроение», — подчеркивается в тексте сообщения.
Обратим внимание, что на снимке Полякова позирует в ярком наряде и нестандартной шляпе, поедая попкорн.
«Ах, как сильно я люблю эту фотку», «вот это результат», «девочка на стиле», «Полякова, дай и мне немного», «Невероятно красивая! Как всегда», «Крышечка на голове прикольная», — пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой
"Пост для привлечения лайков!", - сообщила Полякова в подписи к посту.
И действительно, такое зрелище заслуживает не только лайков.
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Также Politeka писала, что Оля Полякова рассказала, как ее допрашивали прямо на концерте
А еще Politeka сообщала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру