Известная модель Кассандра Сьенега показала, как отдыхает летом

На фото Кассандра показывает себя в велотреках и майке, которую завязала на животике. Красотка была облита водой, поэтому ее жаркий образ был максимально соблазнительный, ведь бюстгальтера под одеждой не видно. Образ звезда дополнила стильной прической и очками, а сама улыбалась на камеру, демонстрируя свою пышную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Конечно, ха-ха", "Сегодня жарко", "Люблю брюки", "Ха-ха, не в людоедстком смысле", "Могу поспорить, что это лицо является эпического отца, шутка".

Ранее мы сообщали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) порадовала поклонников жарким видео.

Звезда позировала сидя, оттянув маечку, чтобы дать рассмотреть свои большие прелести. Вероятно, на Сьенеги не было белья, ее бюст "налился" и торчал из тонкого наряда.

Акцента добавляла золотая цепочка с кулоном на шее.

Игривая Кассандра приоткрыла рот и вытащила язык, кончиком которого прикоснулась к верхней губе.

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега показала пикантные места в смелом образе.

На фото красотка показала себя в салатовом купальнике, но ткани было настолько мало, что почти ничего не прикрыто. Остальная часть бикини была из ниточек, следы которых можно заметить на теле. Красотка соблазнительно выгнулась у стены, демонстрируя подтянутые формы во всей красоте.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" сжала свои пышные объемы тесным купальником

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