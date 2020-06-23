Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) порадовала поклонников жарким видео

Красотка предстала в маечке с глубоким декольте, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что в подобных нарядах модель появляется нередко.

Звезда позировала сидя, оттянув маечку, чтобы дать рассмотреть свои большие прелести. Вероятно, на Сьенеги не было белья, ее бюст "налился" и торчал из тонкого наряда.

Акцента добавляла золотая цепочка с кулоном на шее.

Игривая Кассандра приоткрыла рот и вытащила язык, кончиком которого прикоснулась к верхней губе.

Модель применила фильтр на лице, поэтому можно заметить веснушки, а щечки были подрумяненные.

Кадры были обнародованы в сториз, поэтому пользователи сети не смогли открыто прокомментировать их, а также они не собрали множество лайков.

Стоит отметить, что на страницу модели подписаны 886 тысяч пользователей сети, которых она поразила в сердце.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в цветном платке на голове и желтом бикини.

Ткань лифчика впилась в груди звезды так, что они даже подпрыгнули. Бюст, можно сказать, от одного неловкого движения мог оказаться наверху купальника.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в маленьком оранжевом бикини, которое подчеркнуло ее сочную грудь. Лифчик растянулся по "расплывшейся" груди, и, казалось, что еле на ней держится. Придавали пикантности образу тонкие бретельки.

Напомним также, что Кассандра Сьенега предстала в бикини красного цвета.

От фигуры красотки нереально отвести взгляда. Тонкая ткань купальника натянулась на пышных формах. Трусики-бикини - сели выше бедер.

Напомним, что раздетая Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" повертела бедрами в бесстыжем бикини: "Огненная красотка".

Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги в прозрачном платье без белья: "Жарища".