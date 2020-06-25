Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в крохотном бикини, которое едва прикрывает ее прелести

Звезда часто радует поклонников горячими фото и видео в Инстаграм, пишет Politeka.net. На одних из недавних фото красотка позировала в бикини с космическим принтом.

Крохотные треугольники ткани обтянули сочную грудь знаменитости, едва прикрывая ее. Маленький купальник лишь сумел скрыть самое интимное.

Трусики-бикини звезда натянула выше бедер, подчеркнув их форму.

Звезда позировала возле бассейна, всячески изгибаясь и хвастаясь своей совершенной фигурой. Пышная грудь, тонкая талия и идеальные бедра - красотка невероятная.

Модель была с мокрыми волосами, вероятно, после купания. На Кассандре практически нет макияжа, а ее естественная красота поражает.

За пять часов пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети были не в силах устоять перед красоткой и написали ей массу комплиментов.

"Вау, детка!", - написал один из поклонников.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала сидя, оттянув маечку, чтобы дать рассмотреть свои большие прелести. Вероятно, на модели не было белья, ее бюст "налился" и торчал из тонкого наряда.

Акцента добавляла золотая цепочка с кулоном на шее.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в одном корсете розового оттенка.

Пышные груди модели были полностью обнажены, Кассандра лишь прикрывала их руками, но не слишком стараясь.

Вероятно, на модели не было и трусиков,

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега развлекалась возле бассейна в игривом купальнике. Верх был в виде апельсинок, а низ – арбузиков.

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».