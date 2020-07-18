Популярна телеведуча тревел-шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва показала нове фото

Як передає Politeka.net на опублікованих кадрах в Instagram Івлєєва позує в білій футболці, джинсах і масивних чорних черевиках. Вона присіла з телефоном в руці, фотографуючи себе в дзеркалі. На обличчя теледіви нанесений яскравий макіяж.

Дівчина вирішила поцікавитися у своїх передплатників, чого їм не вистачає в її профілі.

«Привіт кошенятка 😻 ось задумалася, може чогось не вистачає вам у цьому записі?. Хочу знати, чого вам не вистачає ? завантажувати чи фотки писаниною? або пости мало хто читає?! коротше , чекаю зворотного зв'язку ‼️🖤"» - написала Ивлеева.

На що миттєво отримала відповідь:

«Чоловіка твого народ хоче Елджея, а не це все»,«Можна будь ласка більше живих фоток 🥺🙏🏻 писати побільше постів,розповісти щось про себе 😊 більше простих селфи , без макіяжу 👼🏼👼🏼 просту ивлееву з веснянками🥰🥰🥰 писанини побільше 😻», «Не вистачає того чим ти цікавишся», «Я помітила, що достатньо виставити якесь фото до/після - і охоплення відразу злітають!) Ну, може, це тільки в мене так», «Не треба багато писати. просто балдей, як ти це вмієш і все буде круто🤗», «Більше фоток і все».

Раніше ми повідомляли, що російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва викликала фурор кадрами своєї "бурхливої молодості".

Так, зірка опублікувала архівні знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з подругою, теж блогером, Юлією Коваль.

Дівчата позували на вечірці, не соромлячись келихів в руках і "розмитих" осіб. Ивлеева з'явилася в чорному лакованому корсеті і морквяно-червоних штанях, а також масивних черевиках.

"молодість з*чка ❤️", - коротко підписала Настя рідкісні кадри.

Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і Решки" змінила стиль і приголомшила новим образом

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