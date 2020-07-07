Это трудно не заметить

Популярная российская телеведущая и блогерка Настя Ивлеева из «Орла и Решки» похвасталась перевоплощением ради ярких кадром

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«HAHAHAHAHHA», — подписала кадры сама знаменитость.

Уточним, что на снимке Ивлеева позирует в приспущенном наряде без макияжа, однако потом взмахивает волосами и предстает в образе эльфа: с длинными ушами и крыльями за спиной. Сама она исполняет яркий танец на камеру, демонстрируя элегантность и красоту.

«Что за эльфийка?», «Икона стиля, епрст», «Оу май», «Точно фея? Не тролль?», «Королева», «Истина воплоти», «феерическая Настя», «почему ты такая офигенная!?», «Ты бы была красивым эльфом», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая Настя Ивлеева из туристического шоу «Орел и Решка» решила прислушаться к словам поклонников

«Девчоночки, ваша взяла! Настюшка Опасность таки надела платье😂🤷🏼‍♀️ и знаете шо, мне понравилось! шок контент в след фото😂 люблю вас!», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ивлеева позирует в ярко-желтом платье, которое решила дополнить элегантным колье. Декольте наряда максимально подчеркивает ее роскошные формы.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" приняла соблазнительную позу ради горячего кадра на авто: "Бомбита".

Как сообщала Politeka, беспардонная Ивлеева сверкнула лишним в коротком топе: «Какая цаца».

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