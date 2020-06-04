Известная телеведущая Настя Ивлеева поразила публику новым образом

Звезда предстала в стильном, и одновременно, каком-то нежном стиле, передает Politeka.net. Звезда надела голубую футболку, которая подчеркнула ее прелести и светлые джинсы, выделившие ее пятую точку.

Рядом с красоткой находилась розовая сумочка. Образ завершили и другие украшения.

Настя приняла пикантную позу: она оперлась руками о машину, выставив назад упругие ягодицы. При этом звезда не улыбалась, а спокойно смотрела в камеру.

За полчаса пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Столько эстетики за 1 день❤️ Я теку🔥", "Хотим фото с мужем 😍", "Огонь Ивлеева😍🔥", "Икона стиля, не иначе🥰🍾", "Бомбита❤️", "Милашка 🌹🌹🌹", "вау рыбочка вау капец красота 😍", "Ты супер", "Отлично👍👍👍🔥", "Воу вооооооооу! Палеееехче!!!❤️❤️❤️🔥", "Настя подари мне счастье😂", "До чего хороша", "Просто богиня", "Я не могуууу......Красотка просто❤️", "Ивлеева такая зая красивая", "Настюх ты как всегда просто сногсшибательно выглядишь и сейчас в том числе 👌🤗", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Ивлеева облаченная в голубой костюм из реглана и шортиков, резко вбежала в комнату и запрыгнула на пилон.

Раскинув ноги, звезда немного не рассчитала сил, и ударила ногой по телефону, на который фиксировался процесс.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева предстала с яркими зелено-голубыми волосами. Ее дерзкую выходку за час оценило более 520 тысяч людей.

Красотка устроила съемку, чтобы продемонстрировать новый образ во всей красе.

Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Ивлеева посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?".