29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева, жена певца Элджея, заставила публику одновременно рыдать от умиления и завидовать

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанных во время вечеринки по случаю первой годовщины свадьбы.

Ивлеева предстала в длинном платье молочного цвета, с идеальной укладкой и ярким макияжем. Примечательно, что среди снимков, которыми поделилась Настя, нет постановочных - все кадры живые, яркие, с неподдельными эмоциями и улыбками.

Судя по всему, компания покутила на славу: алкоголь лился рекой, был даже салют, а также дорогой спорткар и автоматы.

"Вы знаете, я редко делюсь подробностями личной жизни!🥰 Но тут, решила показать малюсенький кусочек как счастливо с @sayonaraboy отмечаем год а*уитительной супружеской жизни во дворе собственного дома с лучшими друзьями! 💔 Бабоньки, помните, счастливая семейная жизнь - это когда вы не болтаете о ней на каждом углу🙊 Спасибо за этот памятный день всем, кто был на празднике! И спасибо всем друзьям, знакомым, фан-аккаунтам нашей пары и просто дорогим подписчикам за поздравления! Мы вас любим до неба! @sayonaraboy ты самый лучший муж и самый лучший друг! Навсегда🔗", - поделилась в подписи звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Кайф, вы лучшие!!😍"

"представляю какая туса будет на 5 лет 😂👍. С годовщиной 💍👰"

"Блииииин, слёзы счастья"

"Взгляд Элджея в самую душу😅"

"Шта ? Сам Джаред Лето был на празднике а*уеть 😍😍😍Батя 😍❤️ счастья вам Настя"

"какого.....дьявола.....ДЖАРЕД ЛЕТО?"

"Настя, счастливая семейная жизнь-это когда вы хотя б 10лет душа в душу проживете и дадите совет😁"

"Ивлеева, у меня уже заканчиваются салфетки, чтобы вытирать свои слёзы! Тащите мне вёдра! Я вас нереально обожаю"

Напомним, что Ивлеева удивила внешностью в реальной жизни, подопечная Потапа не сдержалась: «Выщипай брови».

Также Politeka писала, что раздетая Ивлеева из "Орла и решки" впечатлила огромным размером: "Прям Бритни в былые времена".