Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд ледь прикрила свої величезні принади маленьким бікіні

Солодка брюнеточка постійно хвалиться своїми досконалими формами в різних образах, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня показала принади в маленькому бікіні.

Модель з'явилася в темно-блакитному бікіні, яке натягнулося на крихітних лямках з грайливими кільцями. Клаптики блакитної тканини з паєтками ледь утримували великі груди, які так і норовили вислизнути.

Маленькі плавки-бікіні також натяглися на пишних стегнах знаменитості.

Ретчфорд лягла на площину, спираючись на лікоть. Довгі чорні локони моделі виглядали ідеально. Красуня підвела очі й дивилася вдалину.

Фото не зібрало багато лайків та коментарів, адже було оприлюднено в сторіз. Ймовірно, зірку завалили компліментами у директ, адже її фігура цього гідна.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд з'явилася в чорній міні-сукні з відкритою спиною і не тільки.

Блискучий наряд тримався на чорному ланцюжку, який тягнувся до потилиці. Срібний чокер відмінно доповнив образ.

Видно, що під настільки відвертим вбранням зірка зовсім без білизни.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд одягла красиве в'язане плаття з глибоким декольте і довгим розрізом на спідниці.

Великий виріз в районі грудей ледь не оголив груди повністю. Округлості трохи висунулися з декольте і вражали своєю красою.

Нагадаємо також, що Ебігейл Ретчфорд похвалилася великими формами в крихітному ліфчику.

Модель стиснула руками красу так, що вона здавалися ще більше.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд в мокрому боді пограла "персиками" на камеру: "Просто бестія".

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