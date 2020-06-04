Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, снялась в душе в мокром белом боди

Молодая модель любит устраивать рекламные съемки для продвижения брендового белья и этот раз не стал исключением. На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила жаркий кадр, который покорил поклонников нетипичным образом, ведь звезда не постеснялась сверкнуть видом в мокрых кружевах, сообщает Politeka.net.

Так, Эби покорила двумя стильными кадрами в душе, приняв довольно соблазнительные позы. Девушка совсем не стесняется своих форм, поэтому подчеркнула те самым идеальным образом. Фанаты сразу же отметили, что девушкм "просто бестия" и выглядит правда идеально.

Отметим, девушка считается одной из самых популярных бикини-моделей в мире, поэтому пикантный вид на снимках фанаты оценили очень высоко. Девушка также имеет непосредственное отношения к спорту – в высшей школе она была чирлидером, позже пробовала играть в футбол, но на высшем уровне ограничилась позированием в форме «Питтсбург Стилерс».

Еще три года тому назад появилась информация, что Эби встречается с баскетболистом Клэем Томпсоном, но тема быстро заглохла. Сама Эби мечтает стать актрисой и уже делает шаги в этом направлении. Она уже мелькнула в нескольких проектах ANC и Network.

До этого модель решила показать, как развлекается у бассейна и покоряет видом стройной фигуры в прозрачном халатике. Похоже, девушка не скучает на отдыхе и любит поражать образами даже в купальниках.

Девушка предстала в прозрачном халате-сеточке с розовыми вставками на рукавах и необычном бикини с сердечками. Таким же лифчиком девушке удалось едва ли прикрыть пышные формы. Эби также удивила ярким макияжем с аккуратной укладкой. Став похожей на куклу "Барби", девушка восхитила фигурой, фанаты сразу же написали, что с такими "куклами" хочется играть.

Причем Эби не стесняется своего тела, поэтому также примеряет и смелые кружева, почти что не скрывающее достоинства. К примеру, на одном из новых кадров девушка надела синее кружевное нижнее белье.

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