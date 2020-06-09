Американская модель Эбигейл Рэтчфорд всегда привлекает своей нереальной красотой

Звезда часто делится снимками в Инстаграм, демонстрируя аппетитные формы, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала горячее фото в одних колготках.

Горячая модель сидела спиной к фотографу, прикрыв большую грудь руками в перчатках.

Черные колготки в сеточку и со стразами обтянули стройные ножки и красивые бедра Эби. Бесстыжая звезда под колготками была без белья.

Рэтчфорд обула черные туфельки на шпильках, что придавало образу пикантности.

Звезда распустила длинные волнистые волосы, а ее красоту подчеркнул макияж на пухлые губы и пышные ресницы.

"Вернуться к основам 👠👠", - подписала модель кадр, который оказался архивным.

За четыре часа пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали Эби массу комплиментов, не в силах оторваться от нее.

"Вот это сказка!", - написал один из поклонников.

Напомним, Эби Рэтчфорд подчеркнула стройную и довольно яркую фигуру атласным бельем с синим кружевом.

Свой образ Эби также дополнила аккуратной укладкой волос, уложив их на одну сторону, и ярким макияжем с акцентом на довольно пухлые губы.

Ранее сообщалось, Эби Рэтчфорд сжала руками прелести так, что они казались еще больше.

Золотая цепочка придавала акцента внушительному декольте, к тому же она "застряла" между грудей.

Эби распустила черные шелковистые волосы и выглядела великолепно.

Напомним также, что Эби Рэтчфорд устроила вечернюю фотосессию в жарком бикини из "золота". Девушка похвасталась идеальными формами перед закатом и покорила блестящей кожей.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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