Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, покорила видом в необычном белье

В этот раз знаменитость сверкнула загорелым телом в модном белье, совсем не смущаясь пикантного вида. Так, Эби подчеркнула стройную и довольно яркую фигуру атласным бельем с синим кружевом, сообщает Politeka.net.

Свой образ Эби также дополнила аккуратной укладкой волос, уложив их на одну сторону, и ярким макияжем с акцентом на довольно пухлые губы. Поклонники, как и ожидалось, засыпали звезду комплиментами, отметив, что звезда очень горяча.

Похоже, молодая модель любит устраивать рекламные съемки для продвижения брендового белья или купальников, ведь девушка каждый раз сверкает на новых кадрах в разном образе. Не редко Эби примеряет весьма смелые кружева, совсем не скрывающие ее фигуру. Свои достоинства она также не прячет, поэтому поклонники модели в социальной сети Инстаграм постоянно одаривают ее комплиментами.

До этого Эби также предстала в роковом образе, примерив красное белье с подвязками. Девушка дополнила соблазнительный вид блестящим макияжем и приняла как можно более удачную позу, чем сразу же привлекла внимание к себе.

«Okkkkkkkk я так люблю празники. Скажите, когда ваш день рождения? Мой зимой, у кого совпадает с моим?», - написала девушка.

Ответы фанатов не заставили себя ждать:

«Мне нравятся хорошие, хорошие бюстгальтеры», «Ух ты. Захватывает дух!!😘👋😉❤️💯😍😀!», «ты должна сделать сеточку с ремешком 😬 👍 🎉🌹🌹🌹Детка, ты выглядишь очень круто, я хочу встретиться с тобой 💋💋💋💋💋💋🍆💦💦💦», «Детка, твой день рождения такой же, как мой, ты такая великолепна», «Ты супер соблазнительная, детка, что ты с нами творишь?».

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