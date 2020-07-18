71-річна російська співачка Алла Пугачова, дружина гумориста Максима Галкіна, зачарувала стильним образом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному светрі оверсайз і такого ж кольору обтягуючих брюках. Примадонна виставила ніжки вперед, ніби спеціально демонструючи свою струнку красу.

Як завжди, з пишною зачіскою, і незмінною променистою усмішкою Алла Борисівна розтопила серця користувачів.

"Коли чоловіки розмовляють на серйозні теми, ми можемо «відірватися» і почирикать про своє, про дівоче.#Олеся,Алла,Іда#тепла вечірка в холодну пору🙋‍♀️", - підписала фото зірка.

Коментуючі засипали співачку компліментами, називаючи її "дівчинкою".

"О Господи яка ви красива ❤️❤️❤️❤️немає слів як ми за вами скучили прям до сліз ❤️"

"Аллочка, ти супер! Молодше молодих!!!"

"Алла Борисівна! Виглядаєте чудово!👏👏👏"

"Дівчата-вогонь👍🔥🤩"

"А нооожки то які! Ну як 18-річна👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍 Алла Борисівна красуня"

"У Пугачової зворотний відлік часу пішов?"

"Алла Борисівна, як балерина 👏👏👏"

"Таку фотографію виставляти не можна! Це щось незрозуміле!"

"Хто худіша, красивіша і стрункіша? На цьому дівич-вечорі? Дуже життєрадісна наша Примадонна! Любимо нашу запальничку!👌🏻👌🏻👌🏻💕"

"Офігенні ніжки у Алли😍"

Раніше ми соообщали, на фан-сторінці дочки Алли Пугачової і Максима Галкіна Єлизавети з'явилися кадри Примадонни з немовлям на руках. Примітно, але ніхто так і не зміг зрозуміти, що це за малюк. Хтось припустив, що це може бути онука Пугачової Клавдія, але були й інші версії.

«Клавдія???», «Боже! Не зовсім вдале фото!», «Клава маленька», «Мені так здається це ще до двійнят Алла хворіла дітьми, ну бог подарував їм солодку парочку вірте, мрії збуваються», «Майбутній мажорик, не з вулиці ж малюк», «Хто це?», «Дуже схожий на Запахущого-молодшого...😊», «Ліза?», - губляться в здогадах фанати Примадонни.

Нагадаємо, що помолоділу Аллу Пугачову в обтягуючих брюках застукали в пікантній позі: "Обалденная наша!".

Як повідомляла Politeka, Пугачова з Галкіним показали дітей в "королівських" образах: "Не даремно створили собі замок".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна потрясла дорослої зачіскою, як у мами: "Не перуку".