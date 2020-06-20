36-летняя украинская певица Джамала сообщила о рождении ребенка
Как передает Politeka.net, радостной новостью она поделилась на своей страничке в Instagram.
"Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнда! Мой второй принц - Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", - сообщила певица в подписи к посту.
Также она поделилась трогательными снимками своей семьи, которая так ждала пополнения.
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Стоит отметить, что Селим стал вторым ребенком в семье певицы.
Поклонники просто рассыпались в поздравлениях под постом Джамалы.
"Поздравляем! Какое невероятно красивое имя получил ваш сынишка!", "Поздравляю вас !!!) здоровья вам и малышу!)))", - писали поклонники артистки.
Ранее мы рассказывали о том, что Джамала показала необычную беременную фотосессию.
На фото Джа позировала в легком цветочном платье, которое не скрыло большой живот красавицы. Певица решила оставить волосы распущенными, позируя в профиль перед камерой.
Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.
А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото.