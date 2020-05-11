36-летняя украинская певица Джамала, ожидающая скорого появления на свет второго ребенка, неожиданно удивила фигурой

В этот раз знаменитость показала в социальной сети Инстаграм яркие фото в новом стиле. Джамала решила рассказать об уходе за своими блестящими локонами и показала яркие кадры, сделанные до беременности, передает Polliteka.net.

На представленных фото певица ярко улыбалась и позировала в стильном ярко-оранжевом платье с поясом на талии. По ее словам под постом, она часто проводит эксперименты с волосами - накручивает, выпрямляет, заплетает косички, делает прически.

«Все это непростое испытание для волос! Уже лет 5 спасаюсь специальной косметикой для ухода за волосами. Пользуюсь всей линейкой. Использую шампунь, бальзам, наношу маску, масло для кончиков.

Салонные процедуры делаю очень редко. У меня нет какой-то определённой системы, в зависимости от ситуации. Может, раз или два в полгода. Недавно проэкспериментировала - чуть-чуть осветлилась. Мне нравится! Главное, чтобы все эксперименты обходились без травмы для волос», - написала певица под яркими кадрами. Фанаты не удержались от похвалы.

До этого знаменитая артистка рассказала под серией светлых кадров, на которых появилась в белоснежном платье с аккуратными рукавами-фонариками и частично оголенными плечами, рассказала, чего она ждала больше всего после завершения карантина.

Так, счастливая певица сообщила, что все это время считала до окончания карантина, чтобы можно было хорошо одеваться не только для съемок видео.

«Чтобы можно было свободно выходить на улицу, улыбаться всем лицом солнцу, обуть кроссовки или каблуки 😂 А сегодня вас ждет новый музыкальный сюрприз!

Могу только сказать, что эта песня далась нам не просто. И не потому, что она очень сложная, 😅 хотя она и не простая вовсе. А потому, что почти две недели мы не могли состыковать графики с нашим «приглашенным» музыкантом, а все из-за разные часовые пояса и разницу с американским время! Вы уже заждались, надеюсь? Тосковали по нашей «программой вечерних каверов»? 😊», - написала певица.

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