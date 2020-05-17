36-летняя украинская певица Джамала поделилась с поклонниками своими переживаниями по поводу окончания карантина

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в черном платье. Наряд идеально подчеркнул ее округлившийся животик, ведь как известно певица ждет второго ребенка.

Джамала распустила волосы, нанесла нежный макияж и сфотографировалась сначала крупным планом, а затем немного отошла от объектива, показав увеличившиеся формы. Звезда позировала, по-видимому, в гостиной своего дома - на заднем плане серый диван, телевизор, полки с книгами и растения в горшках. На одном из кадров Джамала избавилась от пояса, кокетливо приподняв руку и присловнившись к стене.

"Человек, конечно, привыкает ко всему. Вас не пугает, что карантин заканчивается и теперь нужно будет привыкать к новым реалиям? Не страшно выходить в мир? 😂", - спросила у поклонников певица.

Пользователи кинулись отвечать на вопрос Джамалы, засыпав ее комплиментами.

"Боже,такая Вы красотка😍❤❤"

"Гарна дивчина!!!😍😍😍Красивое платье 👗 Господи!Джамала,вы излучаете свет ✨ тепло,мечту и прекрасное будущее!!!храни Вас Бог!"

"Не страшно. Но только я переживаю что времени свободного станет меньше и как всё успевать? Классно что на карантине было много времени, которое можно использовать с пользой для себя."

"Ох, если честно, то немного пугает, потому что за эти два месяца была полная деградация😭 но надеемся, что по-тихоньку восстановятся те времена, и мы снова будем с друзьями😍 у вас оооооочень красивое платье❤️ прямо как и вы💋🌸"

"Страшновато, пока практикую только выходы по крайней необходимости, на работу... Надеюсь до сентября ситуация улучшится, тревога пройдёт и будем зажигать у вас на концерте💃"

"А мне так понравилось это время. Время, когда наполняешь, чем пожелаешь, одновременно свобода и необходимость - это необычно"

"Не спешите общаться с людьми. Вам надо беречься как никому другому"

Ранее мы сообщали, Джамала опубликовала снимок, на котором "исчез" ее беременный живот. Некоторые уж было обрадовались, что артистка родила. Однако, это оказалось всего лишь архивное фото. На нем Джамала предстала в ярком оранжевом платье, подчеркнувшем ее некогда тонкую талию.

Напомним, беременная Джамала переплюнула саму себя и решилась на отчаянный шаг

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