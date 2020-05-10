Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала трогательно поздравила самого родного человека с Днем матери

На своей странице в социальной сети Instagram артистка поделилась фотографиями мамы Галины Михайловны, на которых женщина позирует не только со знаменитой дочерью, но и с внуком. Тут же можно увидеть совсем еще юную звезду, а также ее свадебное фото, передает Politeka.net.

«Родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете - это мама ❤️ Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая! Быть мамой - это быть всем! Ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! В какой-то степени, как бы громко это ни звучало, ты - Вселенная! Потому что никто, ни один человек в мире не сможет понять потребности ребенка, как мама!», – написала Джамала.

Мама певицы – преподаватель музыки. Бабушка и дедушка Галины Михайловны –родом из Нагорного Карабаха, откуда они были вынуждены уехать, потому что их семью раскулачили. На тот момент отцу Галины Михаилу было всего пять лет. Сама Галина родилась в Киргизии и стала седьмым ребёнком в семье. Ее матери на тот момент было уже сорок пять лет, а отцу — шестьдесят пять.

Сегодня Галина Михайловна – надежное плечо своей дочери, любящая теща и бабушка.

Ранее мы писали о том, что в День победы над нацизмом Джамала предстала перед поклонниками на фото, для которого она оделась в черные штаны и грубый серый свитер. Артистка осталась босой, что придало снимкам особого смысла. Певица грустно смотрела в кадр. Впрочем, ее послание под фото тоже не было веселым.

«Важно помнить свою историю, трагическое прошлое, чтобы не допустить ошибок в будущем... Память делает нас сильнее. Вечное уважение погибшим во Второй мировой войне. Мира всем нам», - написала певица.

Напомним, что беременная Джамала очаровала глубоким декольте, личные кадры: "Очень красиво".

Как писала Politeka, Джамала обратилась к украинцам: "Это полное безумие и издевательство".

Также Politeka сообщала, сияющая от счастья Джамала сообщила новость, которую ждали много месяцев: "Какие же вы счастливые".