Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, виставила напоказ свої великі принади

Зірка нещодавно знову збільшила бюст, яким хвалиться, не упускаючи моменту, повідомляє Politeka.net. В цей раз Омович постала в блакитній міні-сукні з глибоким декольте.

Модель пограла принадами, записуючи селфі в одному з кафе.

Олена присіла на стілець і підняла камеру, щоб показати свої апетитні форми. Зірка була в блакитному платті, яке трималося на тонких бретельках. Глибоке декольте було настільки відвертим, що пишні груди ледь не виставлялися з нього: "Ось це декольте!".

Розкуту Омович нічого не бентежило, а навпаки вона демонструвала все, як є. Модель показала язик, дивлячись у камеру.

Кадри не зібрали багато лайків адже були оприлюднені в сторіз. Проте, ймовірно, модель засипали у директ компліментами.

Нагадаємо, Олена Омович постала в білій нижній білизні, яка ледь стримувала шикарні форми.

Красуня з'явилася в ліфчику на тонких бретельках. Ця білизна була дуже мала, що видно з величезним принадам, які вистрибували з-під білої тканини.

Раніше ми писали, що Альона Омович сиділа в коротенькій спідниці і топі. Образ зірка доповнила стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Модель сиділа на стільці за столиком, ледь не засвітивши те, що ховає під спідницею.

Нагадаємо також, що Альона Омович постала в білому топіку, який ледь утримував груди.

Білий топік виглядав чудово на величезних принадах, при цьому тонкі бретельки натяглися на плечах. Зверху красуня накинула рожеву кофтинку.

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