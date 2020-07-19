Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, выставила напоказ свои большие прелести

Звезда недавно снова увеличила бюст, которым хвастается, не упуская момента, сообщает Politeka.net. В этот раз Омович предстала в голубом мини-платье с глубоким декольте.

Модель поиграла прелестями, записывая селфи в одном из кафе.

Алена присела на стул и подняла камеру, чтобы показать свои аппетитные формы. Звезда была в голубом платье, которое держалось на тончайших бретельках. Глубокое декольте было настолько откровенным, что пышная грудь едва не выставлялась из него: "Вот это декольте!".

Раскрепощенную Омович ничего не смущало, а наоборот она демонстрировала все, как есть. Модель показала язык, глядя в камеру.

Кадры не собрали много лайков ведь были обнародованы в сториз. Однако, вероятно, модель засыпали в директ комплиментами.

Напомним, Алена Омович предстала в белом нижнем белье, которое едва сдерживало шикарные формы.

Красотка предстала в лифчике на тонких бретельках. Это белье было очень мало, что видно по огромным прелестям, которые выпрыгивали из-под белой ткани.

Ранее мы писали, что Алена Омович сидела в коротенькой юбке и топе. Образ звезда дополнила стильными очками, а волосы оставила распущенными. Модель сидела на стуле за столиком, едва не засветив то, что прячет под юбкой.

Напомним также, что Алена Омович предстала в белом топике, который едва удерживал грудь.

Белый топик смотрелся чудесно на огромных прелестях, при этом тонкие бретельки натянулись на плечах. Сверху красотка накинула розовую кофточку.

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