Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, з'явилася в спокусливому топі

Красуня часто балує своїх фанатів фото у відвертих образах, повідомляє Politeka.net. Так, нещодавно модель опублікувала гаряче фото в чорному топі з глибоким декольте.

Виріз був настільки сміливим, що "стиглі персики" ледь не показувалися з нього повністю. Принади Олівії стиснулися під топом, мабуть, від білизни.

Красуня кокетливо спустила плече, засвітивши шовкове тіло.

Довжина одягу дозволила розглянути тонку талію і сталевий прес моделі.

Модель розпустила довге хвилясте волосся і закинула голову набік. Калпо посміхалася і дивилася в камеру.

Помітно, що на її повіках - рожеві тіні, це додавало яскравості образу.

За 12 годин пост зібрав майже 160 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі визнавалися моделі в любові, а також називали своєю королевою.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в ліфчику, який відмінно підкреслив її груди. Невеликі форми ледь вміщалися у тісній білизні.

Згори модель одягла жакет з короткими рукавами. Зірка розстебнула гудзики, через що і можна було побачити її красиві форми.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо постала в червоному топі, який натягнувся на її пишних грудях, ймовірно, під одягом не було білизни. Топік мав незвичайний крій з приспущеними плечима. Пікантний виріз посередині надавав образу ще більше привабливості.

Завдяки довжині топіка можна було розглянути пружний живіт зірки. Фото отримало масу приємних відгуків.

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