Зірка показала всю свою любов

Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи має армію прихильників, які не в силах встояти перед нею

Люди, які обожнюють творчість і зовнішність зірки, створюють фан-сторінки, де публікують найулюбленіші знімки свого кумира, пише Politeka.net.

Так, в одній з таких груп знаменитість постала зі своїм вірним другом в обіймах. Красуня обіймала улюбленого пса, притулившись до нього обличчям.

Сама Емілі була в крихітному бікіні на тонких лямках. Фігури особливо розглянути не вдається, але видно, що модель дуже струнка. Ніжки красуні в спортивному взутті чорного кольору на білих шнурках.

Ратаковськи розпустила довге волосся білого кольору. На ній, ймовірно, зовсім не було макіяжу.

За годину пост зібрав всього 20 лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність.

Проте на справжній сторінці зірки подібні пости збирають сотні тисяч лайків.

"Вау, незрівнянні", - написав якось один з фанатів.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в спокусливому чорному бікіні.

Маленький ліфчик сховав лише найінтимніше, при цьому, давши, насолодитися видами на великі груди.

Тонкі бретельки тяглися до потилиці, а також додали пікантності між двома клаптиками тканини.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи вразила шанувальників своєю досконалістю. Зірка спершу позувала вдома, де танцює зі своєю собакою, а потім на пляжі спочатку з книгою в руках, а потім з алкоголем. Уточнимо, що купальник зірки максимально підкреслює її значні форми.

«День народження», - коротко сказано в підпису.

Користувачі мережі написали красуні масу компліментів.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою

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