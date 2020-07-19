Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи має армію прихильників, які не в силах встояти перед нею
Люди, які обожнюють творчість і зовнішність зірки, створюють фан-сторінки, де публікують найулюбленіші знімки свого кумира, пише Politeka.net.
Так, в одній з таких груп знаменитість постала зі своїм вірним другом в обіймах. Красуня обіймала улюбленого пса, притулившись до нього обличчям.
Сама Емілі була в крихітному бікіні на тонких лямках. Фігури особливо розглянути не вдається, але видно, що модель дуже струнка. Ніжки красуні в спортивному взутті чорного кольору на білих шнурках.
Ратаковськи розпустила довге волосся білого кольору. На ній, ймовірно, зовсім не було макіяжу.
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За годину пост зібрав всього 20 лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність.
Проте на справжній сторінці зірки подібні пости збирають сотні тисяч лайків.
"Вау, незрівнянні", - написав якось один з фанатів.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в спокусливому чорному бікіні.
Маленький ліфчик сховав лише найінтимніше, при цьому, давши, насолодитися видами на великі груди.
Тонкі бретельки тяглися до потилиці, а також додали пікантності між двома клаптиками тканини.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи вразила шанувальників своєю досконалістю. Зірка спершу позувала вдома, де танцює зі своєю собакою, а потім на пляжі спочатку з книгою в руках, а потім з алкоголем. Уточнимо, що купальник зірки максимально підкреслює її значні форми.
«День народження», - коротко сказано в підпису.
Користувачі мережі написали красуні масу компліментів.
Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою
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