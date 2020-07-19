Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи має армію прихильників, які не в силах встояти перед нею 

Люди, які обожнюють творчість і зовнішність зірки, створюють фан-сторінки, де публікують найулюбленіші знімки свого кумира, пише Politeka.net.

Так, в одній з таких груп знаменитість постала зі своїм вірним другом в обіймах. Красуня обіймала улюбленого пса, притулившись до нього обличчям. 

Сама Емілі була в крихітному бікіні на тонких лямках. Фігури особливо розглянути не вдається, але видно, що модель дуже струнка. Ніжки красуні в спортивному взутті чорного кольору на білих шнурках. 

Ратаковськи розпустила довге волосся білого кольору. На ній, ймовірно, зовсім не було макіяжу. 

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За годину пост зібрав всього 20 лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність. 

Проте на справжній сторінці зірки подібні пости збирають сотні тисяч лайків. 

"Вау, незрівнянні", - написав якось один з фанатів.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в спокусливому чорному бікіні. 

Маленький ліфчик сховав лише найінтимніше, при цьому, давши, насолодитися видами на великі груди. 

Тонкі бретельки тяглися до потилиці, а також додали пікантності між двома клаптиками тканини. 

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи вразила шанувальників своєю досконалістю. Зірка спершу позувала вдома, де танцює зі своєю собакою, а потім на пляжі спочатку з книгою в руках, а потім з алкоголем. Уточнимо, що купальник зірки максимально підкреслює її значні форми. 

«День народження», - коротко сказано в підпису.

Користувачі мережі написали красуні масу компліментів. 

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Birthday 🤍🙏♊️

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