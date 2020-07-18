Український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов зворушливо привітав дружину Катерину Осадчу з 15-річчям її програми "Світське життя"
Як передає Politeka.net, Горбунов поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробленим під час вечірки з нагоди річниці телешоу.
Артист поцілував дружину прямо в губи, не соромлячись камер.
"Мі мі мі !! Вітаю тебе кохана з 15 річчям «Світського життя !!» Люблю і пишаюся тобою!", - тепло підписав фото Юрій.
Користувачі кинулися з захопленням коментувати побачене:
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"Дивовижно талановита пара! Кожен раз дивлюся на Вас і захоплююся! Видно неозброєним поглядом, як Ви любите один одного!"
"Класнючі💗🔥"
"Катюшка Ви лебідка плавуюча, я від Вас і від Вашої передачі торчу з задоволенням👍👍👍Ви крута ведуча... Радий за Вас. Мої Вітання 💋🔥👑"
Раніше ми повідомляли, Осадча показала літній образ і привітала всіх українців з Днем Конституції. На фото Катя показала себе в біло-блакитному платті з пристойним декольте і без білизни. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним і дивилася на камеру, демонструючи легкий макіяж і вінок, який був на голові.
"З Днем Конституції України. Пам'ятаємо не тільки про права, але й про обов'язки. Зараз, нам усім потрібно бути свідомими українцями. Бережіть себе", - написала Осадча.
"Вам найкраще з розпущеним волоссям", "Плаття шикарне", "Яка гарна тітка", "Ви чарівна, звідки сукня?", "Неймовірна", "Така красива, Катя", "Дуже красива","Краса України", - не втрималися шанувальники.
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