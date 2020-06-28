Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала летний образ и поздравила всех украинцев

На фото Осадчая показывает себя в бело-голубом платье с приличным декольте и без белья. Красотка решила оставить волосы распущенными и смотрела на камеру, демонстрируя легкий макияж и венок, который был на голове. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Конституции. Помним не только о правах, но и об обязанностях. Сейчас, нам всем нужно быть сознательными украинцами. Берегите себя", - написала Осадчая.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вам лучше всего с распущенными волосами", "Платье шикарное", "Какая красивая тетка", "Вы волшебная, откуда платье?", "Невероятная", "Такая красивая, Катя", "Очень красивая","Красота Украины".

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Катя Осадчая появилась в роскошном блестящем платье и шляпке.

Осадчая выбрала очень красивое и необычное платье. Она спустила его с плеч, сделав акцент на декольте. А длина платья позволила сделать акцент на стройных ножках ведущей, которая раньше была моделью. Девушка широко улыбалась и позировала на камеру.

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала свежий весенний образ.

На фото Осадчая стояла на лужайке в легком платье и держала ракетку. Волосы у Кати были распущены, а образ телеведущая дополнила удобными кроссовками.

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