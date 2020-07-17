Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула неймовірною красою в новому пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Яскравий і гарний вчора був вечір!» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує в білосніжному вбранні, відчинивши піджак і показавши значні обсяги в одній білизні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ух і Наташа», «гармата», «Лапочка!», «Дуже красива👏», «Могилевська зараз в самому гарячому вигляді за всі роки 😍», «Могилевська зараз в самому гарячому вигляді за всі роки 😍», Краща», «Супер преображення», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Наталія Могилевська блиснула ідеальною фігурою в розкішному платті

Яскраве відео з'явилося в артистки на її сторінці в Instagram. Співачка була одягнена в оригінальну сукню з глибоким розрізом прямо до стегон. Могилевська без сорому оголила свою ніжку, засвітивши зайве. Особливого шарму відео надала спідниця, якою співачка стала розмахувати.

«Сьогодні 15 років «Світське життя»! Готуюся до виступу…Як вам нову сукню для виступу?», - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що різко помолодшала Наталя Могилевська вразила новою зовнішністю, фото: "Ого, дівахо розцвіла".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в бікіні наплювала на вік і покрутила грудьми перед камерою: «Ну що, дорогі мої…».

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