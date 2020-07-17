Українських пенсіонерів попередили про те, що чиновники виділили кілька мільярдів гривень для надання виплат громадянам

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

«На пенсійні виплати спрямовано 3,5 мільярда гривень», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що всього з початку місяця на виплату пенсій в Пенсійному фонді виділили 29,5 мільярда гривень. Це 75,2% від необхідної суми.

Також чиновники розповіли, що виплата пенсіонерам буде здійснюватися згідно з установленим порядком.

Раніше повідомлялося, що деякі українці зможуть оформити пенсійні виплати незалежно від віку і при мінімальному стажі.

Йдеться про категорії громадян, які заробили собі спеціальний стаж згідно з постановою уряду № 909. У номері газети «Пенсійний кур'єр» від 10 липня з'явилося звернення від медпрацівника зі стажем 25 років, яка хотіла дізнатися, чи може людина її професії оформити пенсію незалежно від віку.

«Медичні працівники: лікарі й середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку», - підкреслюється в статті.

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