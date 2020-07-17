Украинских пенсионеров предупредили о том, что чиновники выделили несколько миллиардов гривен для предоставления выплат гражданам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

«На пенсионные выплаты направлены 3,5 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала месяца на выплату пенсий в Пенсионном фонде выделили 29,5 миллиарда гривен. Это 75,2% от необходимой суммы.

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Также чиновники рассказали, что выплата пенсионерам будет осуществляться согласно установленному порядку.

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До этого мы сообщали, что часть украинцев смогут одержать пенсионные выплаты, несмотря на недостачу рабочего стажа и возраст.

Уточним, что речь идет о тех гражданах, которые сумели заработать социальный стаж, предусмотренный постановлением Кабмина №909. Такой вопрос в "Пенсионном курьере" задала медицинский работник.

«Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста», - подчеркивается в статье.

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Напомним, украинцы массово потеряют льготы и субсидии, появился документ: что грозит пенсиям.

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