Украинских пенсионеров предупредили о том, что чиновники выделили несколько миллиардов гривен для предоставления выплат гражданам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

«На пенсионные выплаты направлены 3,5 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала месяца на выплату пенсий в Пенсионном фонде выделили 29,5 миллиарда гривен. Это 75,2% от необходимой суммы.

Также чиновники рассказали, что выплата пенсионерам будет осуществляться согласно установленному порядку.

До этого мы сообщали, что часть украинцев смогут одержать пенсионные выплаты, несмотря на недостачу рабочего стажа и возраст.

Уточним, что речь идет о тех гражданах, которые сумели заработать социальный стаж, предусмотренный постановлением Кабмина №909. Такой вопрос в "Пенсионном курьере" задала медицинский работник.

«Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста», - подчеркивается в статье.

Напомним, украинцы массово потеряют льготы и субсидии, появился документ: что грозит пенсиям.

Как сообщала Politeka, правила выплат больничных и декретных кардинально изменились: как теперь получить деньги.

Также Politeka писала, что Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.