Пенсионный фонд сообщил новые данные о выплате пенсий за июль в Украине

15 июля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий за июль. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Так, на этот раз на пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. Всего с начала июля было профинансировано пенсий на сумму 23,4 миллиарда гривен, что составляет 59,6% от потребности месяца.

Как уверяют в ПФУ, выплату пенсий проведут в назначенную каждому пенсионеру дату.

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Ранее сообщалось, что некоторые украинцы смогут оформить пенсионные выплаты вне зависимости от возраста и при минимальном стаже.

Речь идет о категории граждан, которые заработали себе специальный стаж согласно постановлению правительства № 909. В номере газеты «Пенсионный курьер» от 10 июля появилось обращение от медработника со стажем 25 лет, которая хотела узнать, может ли человек ее профессии оформить пенсию независимо от возраста.

пенсионеры, пенсии

«Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста», - подчеркивается в статье.

При этом, выйти на пенсию по спецстажу 25 лет можно, если спецстаж был заработан до 1 апреля 2015 года. Далее каждый год продолжительность стажа увеличивается (сейчас уже нужно 28 лет такого стажа).

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