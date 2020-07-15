Пенсионный фонд сообщил новые данные о выплате пенсий за июль в Украине

15 июля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий за июль. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Так, на этот раз на пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. Всего с начала июля было профинансировано пенсий на сумму 23,4 миллиарда гривен, что составляет 59,6% от потребности месяца.

Как уверяют в ПФУ, выплату пенсий проведут в назначенную каждому пенсионеру дату.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы смогут оформить пенсионные выплаты вне зависимости от возраста и при минимальном стаже.

Речь идет о категории граждан, которые заработали себе специальный стаж согласно постановлению правительства № 909. В номере газеты «Пенсионный курьер» от 10 июля появилось обращение от медработника со стажем 25 лет, которая хотела узнать, может ли человек ее профессии оформить пенсию независимо от возраста.

«Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста», - подчеркивается в статье.

При этом, выйти на пенсию по спецстажу 25 лет можно, если спецстаж был заработан до 1 апреля 2015 года. Далее каждый год продолжительность стажа увеличивается (сейчас уже нужно 28 лет такого стажа).

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