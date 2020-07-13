Более миллиона украинцев рискуют остаться без субсидий и льгот из-за скандального закона

Об этом пишет Politeka.net.

"Чистки" среди льготников пройдут после верификации и проверки о предоставлении социальных выплат. Такая норма прописана в законе №1231, который был утвержден Верховной Радой.

Проверка затронет тех украинцев, кто получает пенсии, льготы, субсидии, стипендии и другие соцвыплаты.

Предполагается, что льготы от государства потеряют те украинцы, которые получают денежную помощь от государства и одновременно скрывают свои реальные доходы.

Украинцев уже успокаивают и говорят, что не нужно нервничать. Даже после отказа в предоставлении субсидии можно добиться выплаты соцпомощи от государства.

По словам юриста Натальи Гнатуш, есть порядок действий при условии, когда украинцам отказывают в предоставлении льгот на коммуналку.

"Обычно со стороны получателя субсидий могут быть неправильные расчеты, возможно, нужно донести определенные документы. Это процедурные юридические моменты. Не надо (нервничать - ред.), если в первый раз вам отказали. Надо понять основания отказа, насколько они соответствуют нормам закона. Тот самый сотрудник мог банально не разобраться. Следовательно, нужно собрать пакет документов и подать заново", — рассказывает профильный специалист.

Юрист также отметила, что нужно подробно указать все обстоятельства, которые могут повлиять на получение субсидии от государства.

"В ситуациях с субсидиями много индивидуальных случаев. Например, вы продаете дом, но это не значит, что вас должны лишить субсидии за дополнительный доход. Возможно, вам эти деньги нужны на лечение, а не на уплату коммуналки. Поэтому каждый подобный момент надо документально подтверждать", — резюмировала Гнатуш в эфире украинского телеканала.

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