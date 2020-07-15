В Украине финансирование больничных и декретных перевели в оперативный режим - выплаты можно получить за один день

Об этом сообщила пресс-служба Фонд социального страхования.

В частности, в оперативном режиме финансируются помощь из временной потери работоспособности (оплата по больничным) и пособие по беременности и родам.

Согласно законодательству об общеобязательном государственном социальном страховании, финансирование материального обеспечения должно осуществляться в течение 10 рабочих дней с момента принятия заявления-расчета.

14 июля, ФССУ профинансировал заявления-расчеты, представленные работодателями по 13 июля включительно в объеме 100%.

Сегодня Фонд направил 44,9 млн гривен на выплаты работающим, из них:

● на пособие по временной потере трудоспособности - 26,05 млн грн;

● пособие по беременности и родам - 18,2 млн грн;

● помощь на погребение - 0,21 млн грн;

● пособие по временной нетрудоспособности, связанной с производством - 0,44 млн грн.

Отметим, ускоренная процедура - это не единственное новшество. Так Министерство охраны здоровья планирует в августе запустить в тестовом режиме электронные больничные.

Сейчас проект находится в режиме тестирования и ожидает отзывов от больниц. Систему электронных больничных тестируют более чем 700 больницах.

В Минздраве ожидают, что эта система позволит снизить риск фальсификаций, а также позволит сэкономить средства, которые использовались на закупку бумажных больничных. Поскольку ежегодно из бюджета тратится более 4 млн грн. на покупку больничных листов.

Больничные будут заполняться в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда. Врач сможет сразу заполнить и с помощью электронной подписи подписать такой больничный.

Напомним, Фонд социального страхования Украины профинансировал государственную страховую выплату в размере 1,5 млн грн семьям умерших от китайского вируса медиков.

Медицинские работники заразились на рабочем месте.

Ранее ФССУ выплатил указанным семьям разовую помощь в размере 210 тысяч 200 гривен по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Всего на это направление финансирования правительством предусмотрено 233 миллиона 322 тысячи гривен.

Средства выделены Министерству социальной политики Украины из фонда борьбы с китайским вирусом и предоставлены ФССУ на безвозвратной основе для осуществления выплат.

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