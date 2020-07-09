Пенсионеры смогут получить компенсации за задержки выплат

Это предусмотрено новым законопроектом «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», который Кабинет министров поддержал на заседании в среду, 8 июля.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документом предлагается определить исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за задерку которых украинцы смогут получть компенсацию. В этот перечень включили пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумму индексации денежных доходов граждан.

Напомним, в конце июня украинцев предупредили о возможных задержках выплаты пенсий.

Такое заявление сделал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Речь идет о жителях Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей, где паводки привели к серьезным разрушениям в том числе и дорог, поэтому сейчас нет возможности доставить деньги получателям.

Тем временем, пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий. 8 июля сообщалось, что на пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен. С начала июля профинансировано пенсий на сумму 12,0 миллиарда гривен.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, индексация пенсий в Украине, кто получит повышенные выплаты с 1 июля.

Также Politeka писала, что выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу.