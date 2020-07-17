Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про завершення дня

Красуня в цей раз показала себе в піжамі з чорною кромкою. Як можна помітити, Семенович була без білизни Ганна дивилася в об'єктив камери, а через фільтр додала себе вушка і носик з вусиками зайчика. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Усім спасибі, зайчику пора спати", - написала Анна під фотографією.

Фанати не залишили коментарів або лайків, так як знімок був у сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "Так швидко?".

Повідомлялося, що російська співачка Анна Семенович вирішила порозважатися на камеру під час відпочинку на яхті.

«Човен. Парус. МаніБой», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Семенович у відвертому міні елегантно танцює на камеру, показуючи свої вигини у відвертому міні. Обличчя знаменитість вирішила прикрити окулярами.

Повідомлялося, що російська актриса Анна Семенович поділилася з шанувальниками великою радістю.

Виявилося, Анна Семенович вперше за довгий час полетіла відпочивати на море - в російський Сочі. До цьогочерез карантин вона майже півроку нікуди не літала. Актриса зізналася, що дуже щаслива сидіти в літаку і пити шампанське.

Нагадаємо, Семенович прогадала з розрізом сукні і засвітила королівський розмір

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