Российская звезда Анна Семенович продолжает поддерживать связь со своими поклонниками

Об этом пишет Politeka.net.

Яркую публикацию певица сделала в своем личном Instagram.

В частности, Анна Семенович записала видеообращение к фанатам, в котором подарила им воздушный поцелуй в обмен на "ценную информацию".

"Любимые мои. Вам воздушный поцелуйчик из Сочи, где темные ночи. А кто сейчас находится в сочи? Напишите какие-нибудь рестораны, куда ходить, где развлекаться", - обратилась звезда к поклонникам.

"Ну напишите даме комплимент. Вам не сложно , а мне приятно", - дополнила Семенович жаркую публикацию, на которой также можно увидеть пышные формы звезды.

Пользователи мгновенно отреагировали на пост певицы и восхитились ее обновленной внешностью.

"Анна, ты классная", "Мои комплименты! Нет ничего более приятного, чем женщине услышать комлимент от женщины!", "Хоть я не ощущал это в реальности, но мне кажется, что твои губы самые сладкие на свете!", "Вах какая женщина", "Ты супер", "Вы красотка", "Красотка-огонь", "Я тебе показал бы темные ночи", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Анна Семенович поделилась с фанатами большой радостью.

Оказалось, Анна Семенович впервые за долгое время улетела отдыхать на море - в российский Сочи. До этого из-за карантина она почти полгода никуда не летала. Актриса призналась, что очень счастлива сидеть в самолете и пить шампанское.

"Как-то даже немного волнительно,но дико приятно. В Сочи на страстные ночи.А вы где решили отдыхать этим летом?", - отметила знаменитость.

Пользователи социальной сети разделили восторг Анны Семенович и оставили много положительных комментариев.

Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной.

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