Российская звезда Анна Семенович отправилась отдыхать на море и забросала сеть яркими фотографиями с отпуска

Как передает Politeka.net, свежую публикацию певица сделала на личной странице в Instagram.

Артистка в черном купальнике и солнцезащитных очках показала, как принимает солнечные ванны на берегу российского курорта – Сочи. Анна уже успела загореть и выглядит она просто очень счастливой.

В подписи к фото, звезда поделилась радостным событием - она записала новую музыкальную композицию под названием «Мани Бой» и в скором времени представит ее своим поклонникам.

«У меня для вас отличная новость , в понедельник премьера моей новой песни 🤩 #МаниБой Это очень яркая и красочная работа , я раз десять её перепевала в студии , переделывала аранжировку и вот она скоро начнёт свой путь 🙏🏼 Юмор и модный проигрыш я вам обещаю , а какой будет клип и кто его будет снимать 😉 Ждёте? «, - сообщила певица.

Ранее мы рассказывали, как Анна Семенович показала, как улетела отдыхать на море. До этого из-за карантина она почти полгода никуда не летала. Актриса призналась, что очень счастлива сидеть в самолете и пить шампанское.

"Как-то даже немного волнительно,но дико приятно. В Сочи на страстные ночи.А вы где решили отдыхать этим летом?", - отметила знаменитость.

Пользователи социальной сети разделили восторг Анны Семенович и оставили много положительных комментариев.

Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной.

А еще Politeka писала, что полногрудая Семенович стремительно теряет вес, появилось признание.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Семенович переборщила с вырезом и сверкнула своими «сокровищами».