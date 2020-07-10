Известная певица Анна Семенович показала пышными формами, порадовав фанатов
На фото Семенович показывает пышные формы в купальнике с огромным декольте, которое еле вместило пышную грудь красавицы. Анна волосы оставила распущенными и они были мокрыми, а сама смотрела в объектив камеры, добавляя особой пикантности фото. Красотка сидела на диване, а на фоне можно увидеть растительность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Накатила дикая лень", - написала Анна.
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Фанаты не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Взгляд не оторвать".
Сообщалось, что российская звезда Анна Семенович продолжает поддерживать связь со своими поклонниками.
В частности, Анна Семенович записала видеообращение к фанатам, в котором подарила им воздушный поцелуй в обмен на "ценную информацию".
Ранее мы сообщали, что популярная российская певица Анна Семенович порадовала поклонников фотографией с отдыха.
Снимок красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Семенович была одета в черное платье в белые горошки. На голове у нее красовалась соломенная шляпка, которая придала особой пикантности ее образу. Певица улыбалась и смотрела вдаль.
Напомним, роскошная Семенович довела до экстаза, выставив прелести напоказ
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Анна Семенович сняла свое главное богатство крупным планом
А еще Politeka сообщала, что роскошная Семенович пошалила с мужчинами на отдыхе