Известная певица Анна Семенович показала пышными формами, порадовав фанатов

На фото Семенович показывает пышные формы в купальнике с огромным декольте, которое еле вместило пышную грудь красавицы. Анна волосы оставила распущенными и они были мокрыми, а сама смотрела в объектив камеры, добавляя особой пикантности фото. Красотка сидела на диване, а на фоне можно увидеть растительность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Накатила дикая лень", - написала Анна.

Фанаты не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Взгляд не оторвать".

Сообщалось, что российская звезда Анна Семенович продолжает поддерживать связь со своими поклонниками.

В частности, Анна Семенович записала видеообращение к фанатам, в котором подарила им воздушный поцелуй в обмен на "ценную информацию".

Ранее мы сообщали, что популярная российская певица Анна Семенович порадовала поклонников фотографией с отдыха.

Снимок красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Семенович была одета в черное платье в белые горошки. На голове у нее красовалась соломенная шляпка, которая придала особой пикантности ее образу. Певица улыбалась и смотрела вдаль.

Напомним, роскошная Семенович довела до экстаза, выставив прелести напоказ

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