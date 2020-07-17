Російський співак Микола Басков показав нове відео з ведучою «Орла і решки» Настею Івлєєвою і її мамою

Ролик він розмістив на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

«У сфері тих подій, що Насті Ивлеевой постійного кажуть, що мама не має раковини, я зустрівся з мамою Насті Ивлєєвої, і я хочу сказати, що я дарую мамі раковину. Тепер мамі буде, де помитися, де випрати», - каже Басков.

За такий подарунок він попросив поцілунок від мами Ивлеевой. Що жінка і зробила.

«Мама вітаю», — тільки й змогла сказати Настя Ивлеева.

«Микола, ну чому Ви такий милий», «Хоч ви, Микола молодець!», «Який красень!!!», «Ви такий один найкращий❤️чоловік на світі», "Мама красивіша Насті", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що нещодавно Ивлеева показала в яких «нелюдських умовах» живе її мама Наталія Анатоліївна в селі Разметелево Ленінградської області. У жінки, як телеведуча поскаржилася, немає навіть раковини у ванній кімнаті. Правда, є колонка, яка гріє воду.

Також Настя Ивлеева поділилася відео, як її мама захоплюється раковиною, встановленої в квартирі блогерши. Доросла жінка вражена можливістю помити руки в гарячій воді, немов восьмого дива світу, а ведуча жартує, що її мама навіть не підозрює, що таких раковини в будинку чотири.

Після цього в мережі стали невтішно відгукуватися про Ивлеевой, яка, нібито, зовсім не допомагає матері. При цьому телеведучої пригадали, що не так давно вона подарувала на день народження своєму чоловікові реперу Элджею годинник за 11 мільйонів рублів.

Нагадаємо, Настя Ивлеева з "Орла і Решки" стрімко втрачає груди, зірка не змогла мовчати.

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