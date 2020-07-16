Российский певец Николай Басков поделился неожиданным видео со звездой шоу "Орел и решка" Настей Ивлеевой

43-летний артист предстал перед камерой в молодежном джинсовом костюме с яркими нашивками. В паре с Настей Ивлеевой Басков под песню "Девочка-космос" синхронно исполнил танец, имитирующий игру на саксофоне и распитие спиртных напитков. Видео безумия "натуральный блондин" разместил на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Кадры вызвали смешанную реакцию у поклонников, кто-то поддержал артистов, кто-то едко пошутил, а кто-то и вовсе решил отписаться.

"Николаша, сколько тебе годиков", "Ерунда полная", "По рукам пошёл...🤔😭", "Саксофончик одолжить😁?", "Да, Настя огонь, а вы вместе вообще гремучая смесь 🔥🔥🔥", "Коленька мне за тебя страшно", "Да нуууу, такой талант,тратить на ерунду,смехотворно! Николай не теряйте себя!", "Зачем, Николай до уровня Ивлеевой опустился? Что не делает карантин🤣", "😑деградация", "Алкогольная тема полностью раскрыта )", "Палата номер 6...Коля я не верю ,что тебе это нравится👎", — написали Баскову в комментариях.

Стоит отметить, что в последнее время Николай Басков стал часто записывать юмористические ролики. Ранее он записал видео с водкой и черными зубами, которым напугал поклонников.

Также певец опубликовал видео, на котором решил презентовать свой «новый дом». Басков залез в маленький домик, из которого стал вещать о том, что наконец-то выплатил ипотеку. Таким образом певец решил рассмешить своих поклонников. Под постом отписался российский комик Максим Галкин, который то же любит снимать подобные миниатюры. Он заявил, что Баскову повезло и спросил, где именно тот отдыхает.

Напомним, Настя Ивлеева из "Орла и Решки" стремительно теряет грудь, звезда не смогла молчать.

Как сообщала Politeka, Басков после водки ошарашил новой выходкой, Галкин не выдержал: «Скоро раскабанеет, как свинья».

Также Politeka писала, что раздетая Ивлеева из "Орла и решки" впечатлила огромным размером: "Прям Бритни в былые времена".