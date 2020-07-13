Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в нижнем белье и рассказала про проблему

На кадрах красотка позирует в лифчике и трусиках, а образ дополнила черніми штанами. Настя поиграла перед камерой, демонстрируя свое тело и показывая грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Открою секрет - когда ты жирная - грудь тоже жирная. когда ты стройная то и грудь стройная. мне лично - жирная грудь не нравится. силиконовая нравится, а жирные нет! я пока силиконовую не хочу. хожу со стройной. с момента как мы с вами познакомились , я была толще на 10 кг:) вроде все логично. вопрос закрыт , спокойной ночи мои любители пообсуждать чужую грудь и то, что в трусиках", - написала Настя.

Фанаты посмотрели видео более 2 миллионов раз и написали комментарии:

"Восхищаюсь тобой", "Икона", "Какие тренировки тебе помогают больше всего держать себя в форме?", "Настюша опасность", "Надо запомнить", "Уникальная", " Грудь с каждым постом все меньше и меньше.

Сообщалось, что популярная телеведущая Настя Ивлеева, которая ведет туристическое шоу «Орел и Решка», сверкнула безупречной фигурой в одном белье.

«Agent2000», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ивлеева позирует в крохотном белье и штанах, принимая соблазнительные позы ради горячих кадров. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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