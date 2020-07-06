Российский исполнитель Николай Басков удивил новой выходкой

На своей странице в Инстаграм он опубликовал видео, на котором решил презентовать свой «новый дом», передает Politeka.net. Артист залез в маленький домик, из которого стал вещать о том, что наконец-то выплатил ипотеку. Таким образом певец решил рассмешить своих поклонников.

«Хорошо в деревне летом», - подписал видео Басков.

За час видео посмотрели более 30 тысяч раз. В комментариях Баскову оставили множество слов поддержки. Не обошлось и без критики.

«Прям дворец просто! В гости пригласите?», «Ого какой особняк, много гостей наверное влезет», «А что это за стиль? Хайтэк?», «Красивая хата», «Кто кто в теремочке живёт??», «Очень красивый домик хорошо приеду», «Такой смешной», «Это что же, персональная конура, получается?! Юморист сотого уровня!», «Скоро раскабанеет как свинья», - пишут пользователи сети.

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Кроме этого, под постом отписался российский комик Максим Галкин, который то же любит снимать подобные миниатюры. Он заявил, что Баскову повезло и спросил, где именно тот отдыхает.

Стоит отметить, что в последнее время Басков стал часто записывать юмористические ролики. На днях он записал видео с водкой и черными зубами, которым напугал поклонников.

Напомним, что сильно исхудавшего Николая Баскова атаковали после грустного признания: "Кольчик совсем...".

Как сообщала Politeka, подвыпивший Басков ошарашил кадрами без зубов, сеть кипит: «Ну зачем такое снимать?».

Также Politeka писала, что появилось фото могилы Баскова: Лобода не сдержалась, «Светлая память».