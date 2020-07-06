Российский исполнитель Николай Басков удивил новой выходкой
На своей странице в Инстаграм он опубликовал видео, на котором решил презентовать свой «новый дом», передает Politeka.net. Артист залез в маленький домик, из которого стал вещать о том, что наконец-то выплатил ипотеку. Таким образом певец решил рассмешить своих поклонников.
«Хорошо в деревне летом», - подписал видео Басков.
За час видео посмотрели более 30 тысяч раз. В комментариях Баскову оставили множество слов поддержки. Не обошлось и без критики.
«Прям дворец просто! В гости пригласите?», «Ого какой особняк, много гостей наверное влезет», «А что это за стиль? Хайтэк?», «Красивая хата», «Кто кто в теремочке живёт??», «Очень красивый домик хорошо приеду», «Такой смешной», «Это что же, персональная конура, получается?! Юморист сотого уровня!», «Скоро раскабанеет как свинья», - пишут пользователи сети.
Подвыпивший Басков ошарашил кадрами без зубов, сеть кипит: «Ну зачем такое снимать?»
Возбужденная Вера Брежнева ошарашила видом в прозрачном платье без белья: "Это безумство"
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом, Галкин и Басков оценили: редкие фото
"Деньги выгребаются из Приватбанка": доллар пошел на рекорд, курсу валют вынесли вердикт
Кроме этого, под постом отписался российский комик Максим Галкин, который то же любит снимать подобные миниатюры. Он заявил, что Баскову повезло и спросил, где именно тот отдыхает.
Стоит отметить, что в последнее время Басков стал часто записывать юмористические ролики. На днях он записал видео с водкой и черными зубами, которым напугал поклонников.
Напомним, что сильно исхудавшего Николая Баскова атаковали после грустного признания: "Кольчик совсем...".
Как сообщала Politeka, подвыпивший Басков ошарашил кадрами без зубов, сеть кипит: «Ну зачем такое снимать?».
Также Politeka писала, что появилось фото могилы Баскова: Лобода не сдержалась, «Светлая память».