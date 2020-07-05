29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева впечатлила публику странным внешним видом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном виде - такой ее еще точно не видели.

Так, красотка разделась и сфотографировалась крупным планом с разрисованным золотой краской лицом и большими ушами на "эльфийский" манер.

Настя расплылась в широкой улыбке и задорно посмотрела куда-то в сторону. Примечательно, что на фото стоит геометка - Нью-Йорк, что вызвало массу вопросов у пользователей, кроме, конечно, комплиментов.

"Не ну самая красивая женщина в этом году❤️"; "Эльфийка Настюшка Опасность"; "Боюсь представить почему только голову видно 😏"; "Прям Бритни в былые времена 🧐😂"; "О боже😂"; "А шо уши не настоящие??"; "Кажется пора поверить в существование эльфов😂♥️"; "Настя ты правда в Нью Йорке, ответь пожалуйста❤️"; "Уши на которые можно вешать лапшу)"; "Подлецу все к лицу 🤣😍"; "Леголас", - отреагировали в сети.

Ранее мы сообщали, Ивлеева позабавила публику очередной клоунадой. Вместе с подружкой ведущая устроила дикие танцы с абсурдными движениями. Все закончилось несколько печально для Насти: партнерша нечаянно зарядила ногой ей по голове. Девушка на секунду скривилась от боли, а затем продолжила веселиться.

"дураком быть классно, да @koval_now ?! 😂😂😂 Хорошего дня, любимки💔 #чотко", - подписала Ивлеева кадры.

"Что карантин делает с девчонками 😁"; "Бабоньки, вы 🔥!"; "Ааааааа это шедевр 😍🤣"; "Ну вот умеет человек поднять настроение, посмотришь на неё и улыбнуться хочется ❤️", - прокомментировали пользователи.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" взбудоражила видом в экстремальном мини

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