Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной артистки Софии Ротару, показала, как отдыхает летом

Красотка на фото держалась за поручни лестницы, которая вела в бассейн. Девушка показалась в этот раз в черном купальнике, который был настолько маленьким, что не вместил одну грудь Сони. Звезда запрокинула голову, а волосы собрала в хвост, делая этим фото максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Где-то в раю", - написала лаконично Соня.

Фанаты поставили полторы тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Вам очень здорово, а у меня сегодня нервы потому что кто-то мне звонил когда я уже сплю", "Классно", "Фантастика", "И я так хочу".

Ранее мы сообщали, что племянница Софии Ротару, молодая певица Соня Кей, показалася в весьма откровенном образе.

"Свадебное платье. Это было одно из, пожалуй, двадцати платьев, которые я перемерила, прежде чем выбрала то самое. Да, это на самом деле сложно выбрать именно то, о котором ты всегда мечтала", - написала Соня под фото.

Сообщалось, что племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей показала нежный, неотразимый образ.

На фото красавица позировала в пышном черном платье с открытыми плечами. Соня решила в этот раз не надевать белье, а только большую серьгу в левом ухе, которая достала почти до груди.

Напомним, озорная племянница Софии Ротару похвасталась жаркими развлечениями в медовый месяц

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