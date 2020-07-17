Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свою пластику

На фото красуня була в лосинах і майці. Кумейко продемонструвала поздовжній шпагат в спортзалі. Волосся Анастасія зібрала в хвіст, щоб не заважали, а руки розташувала на ногах. Такий ефектний шпагат не може не конкурувати з Анастасією Волочковою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З поздовжнім шпагатом у мене завжди було все чудово", - підписала красуня фото.

Українці не написали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Ох, яка".

Повідомлялося, що популярна українська співачка і колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко поділилася архівними фото, на яких позує без одягу.

Так, красуня вирішила нагадати про своїх найгарячіших знімках за 2016 рік. Вона поділилася фотографіями, на яких позувала без одягу. Так, на одному зі знімків Кумейко стоїть в пов'язці на голові і окулярах, при цьому, крім цього на ній немає нічого. Співачка «скромно» прикриває груди руками.

Ми писали, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала, як розважає себе вранці.

На кадрах Анастасія позує в білій сорочці і шортах, стоячи вдома на кухні перед стільцем. Волосся Кумейко вирішила залишити в хвостику, щоб не заважали танцю.

Нагадаємо, розкута екс-Nikita дала фору Волочкової, задерши ногу в ліфті.

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