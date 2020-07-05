Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала необычный образ и рассказала об интересном

На фото Кумейко позирует в черном платье с огромным декольте, зато без белья. Образ Анастасия дополнила стильными очками, а волосы решила собрать в узел. Красотка в руках держала бабочку и смотрела на нее с большим интересом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Душечка!

Помню, как в детстве, вооружившись сачком, охотилась за разноцветными порхающими созданиями. С восторгом любовалась волшебными узорами на крыльях.

Чаще всего, по поверьям древних, в бабочек воплощались души наши предков.

Древние греки считали бабочку символом бессмертия души. Психея, имя которой значит «душа», представлялась в виде девушки с крыльями бабочки", - написала Кумейко.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Перед тем как стать бабочкой, надо пожить гусеницей, которые по большей части вызывают у людей совсем противоположные эмоции. В мире все "полярно"!", "Безспорно, они прекрасные существа, но их красота быстро бегущая", "Магия".

Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita, а сейчас популярная Dj Анастасия Кумейко похвасталась идеальной растяжкой.

В кадре Анастасия лежит на животе на коврике, разведя ноги в стороны и положив голову на руки. Стильный спортивный комбинезон плотно облегает фигуру артистки, подчеркивая упругие ягодицы и красивые мышцы спины.

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