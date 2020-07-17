Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в свіжому образі

На фото красуня сиділа в коротенькій спідниці і топі. Образ Омович доповнила стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Олена спочатку просто сиділа на стільці за столиком, а потім поигралась з позами перед камерою. Дівчина світила тим, що ховає під спідницею, хоч і прикривала найцікавіше рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"1/2/3/4?

Це, до речі, мої перші фото з смітником в профілі. Яке вам найбільше подобається? Голосуємо", - написала Омович.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків за годину і написали коментарі:

"Прекрасна", "Друге фото сподобалося", "Твої очі, дівчина", "Всі фото ідеальні", "Боже мій, третє зображення, ти така мила і прекрасна", "У тебе гарна посмішка. Люблю спідницю", "Всі фото чудові як завжди", "Точно красива", "Чудова".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала, як відпочиває.

На фото Омович позує в білому топі і блакитних штанях. Олена лежала на білій ковдрі, демонструючи свою фігуру і пишні форми. Красуня закрила очі від задоволення й задерла ногу, поки її знімали. Навколо можна побачити тільки листя, яка навіяла осінній настрій.

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