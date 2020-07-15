Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, сделала будоражащее селфи

Стройная звезда часто эпатирует публику горячими фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На одном из последних снимков красотка предстала в белом нижнем белье, которое едва сдерживало шикарные формы.

Красотка предстала в лифчике на тонких бретельках. Это белье было очень мало, что видно по огромным прелестям, которые выпрыгивали из-под белой ткани.

Маленькие трусики на тонких лямках подтянулись выше бедер и едва прикрывали самые сокровенные места.

Стройная талия с рельефным животом - это то, от чего нельзя оторваться.

Модель без стеснения расставила ножки, делая селфи у зеркала и рядом с окном.

Всего за 13 минут пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Ты просто замечательная бомба 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Фигура очень красивая😍😍😍", "Каким образом Вам удалось создать подобную фигуру ?😻😻💕💕", "Мне кажется топ маловат", "Ну как можно быть такой красивой! Алена, вы кушаете вообще???", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович предстала в черном белье, которое подчеркнуло ее шикарную грудь.

К слову, украинская знаменитость недавно сделала новую операцию по увеличению бюста, поэтому и теперь не упускает возможности похвастаться формами.

Ранее мы писали, что Алена Омович показала на себе белый наряд, который спустила с плечей, сверкнув бретельками, последние модель также спустила.

Алена зажала свой новый большой бюст руками, чтобы тот не выскользнул из платья.

Напомним, украинская Кардашьян потрясла влажными "булочками" прямо под дождем

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